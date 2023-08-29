Как правильно общаться с начальством: тонкости делового этикета 29.08.2023, 9:23

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Не каждый умеет разграничить светскую и деловую субординацию.

Правила делового этикета нужны не только для того, чтобы демонстрировать воспитанность и хорошие манеры. Здоровая атмосфера в коллективе помогает работать более эффективно.

Приятный в общении профессионал, знающий свое дело и при этом проявляющий воспитанность и знание делового этикета, имеет конкурентное преимущество на рынке труда. Специалист по этикету и моделированию поведения Анна Чаплыгина рассказала, как правильно общаться с руководителем, чтобы не попасть в неудобную ситуацию.

Деловой этикет определяет правила субординации ради комфортного и качественного рабочего взаимодействия.

Эффективность – это основная цель делового этикета. Часто сотрудники нарушают субординацию в общении с руководством. К примеру, люди, работающие в IT-сфере ошибочно полагают, что субординация – это пережиток советских времен, а с руководителями можно на «ты» и «обо всем». На государственной службе продолжает действовать традиционная деловая культура.

Субординация в деловом общении должна существовать, отмечает специалист, ведь если вы отвергли формальные негласные правила, но так и не прописали свои, то наступает анархия.

Еще одна распространенная ошибка – неумение разграничить светскую и деловую субординацию. Светская субординация – это о поле и возрасте, или же о социальном статусе. А деловой этикет – о профессионализме. Первый критерий – определение, кто руководитель, а кто – подчиненный. Например, если подчиненная, молодая девушка, откроет дверь руководителю – это вариант нормы. Ситуация, когда начальник-мужчина откроет дверь перед подчиненной, может указывать на более личный характер отношений.

Однако есть в вопросе субординации и определенные нюансы, в частности, по поводу обращения на «вы». Общепризнано, что к руководителю следует обращаться на «вы», но если коллективу удобнее и эффективнее работать, будучи с начальником на «ты», а сам руководитель не против этого – тогда пожалуйста.

Если фамильярное обращение мешает рабочей дисциплине, следует изменять правила. Главная цель на работе – добиваться результатов, а не заводить друзей.

Не следует ставить на первое место хорошие отношения с коллегами, а только потом учитывать эффективность работы. Говорите прямо, если чьи-то ошибки или недостатки вредят рабочему процессу. Умолчание нерешенных проблем может привести к ухудшению общей результативности отдела или компании.

Делать замечания стоит наедине, а не публично. Лучше выбрать разговор, а не переписку – так вы можете видеть реакцию человека. Обвинение – прямой путь к конфликту. Прежде всего, спросите, что можно сделать, чтобы сотрудник работал лучше. Акцент следует делать не на личном недовольстве, а на общей цели.

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