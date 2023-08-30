«Отстою за вас»: за сколько продают место в очереди на границе с Литвой и Польшей 1 30.08.2023, 12:27

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Интерес к необычной услуге растет.

После закрытия пунктов пропуска на границе Бларуси с Литвой и Польшей очереди на прохождение границы существенно выросли. Поэтому услуги людей, готовых отстоять очередь за другого, стали популярнее. «Наша Ніва» узнала, во что обойдётся переход границы по такой схеме.

Предприимчивые граждане ищут клиентов через специальные чаты в Viber или Telegram.

Литовская граница

Так, например, за вас могут встать в очередь на Привалке по тарифу 6 долларов в час. За бронь заранее необходимо внести 70 рублей, которые потом будут зачислены в почасовую оплату.

За эти деньги человек будет стоять за вас в очереди на своей машине. По мере приближения к шлагбауму он выезжает из очереди, а вы заезжаете на его место. В зависимости от количества машин в очереди и скорости работы пограничников это может занять от 10 часов. Чтобы не стоять в очереди дополнительные 15 часов, путешественнику придётся заплатить 90 долларов.

Другие берут за свои услуги 100–150 белорусских рублей в зависимости от времени ожидания. Но если вдруг придётся стоять более 12 часов, уложиться в 150 рублей не получится, пояснил один из пользователей, разместивший предложение в специальном чате.

Поскольку очереди собираются и в обратном направлении, то же самое делают и на литовской стороне. Там в зависимости от длины очереди места ближе к шлагбауму продаются по цене от 50 до 100 евро.

Польская граница

Подобный вид бизнеса распространён и на белорусско-польской границе — на единственном действующем пассажирском пункте пропуска «Брест».

За то, чтобы постоять в очереди в зону ожидания, берут до 80 евро. Обещают, что это сэкономит минимум 12 часов. Некоторые готовы выстоять всю очередь на вашей машине за 100 евро. Говорят, что это сократит время ожидания на 20 часов.

Но внутри терминала путешественнику в любом случае придётся стоять самостоятельно. Это может занять несколько часов.

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