Налоговая провела контрольную закупку в очереди на границе 3 30.08.2023, 15:15

3,452

Объявление налоговики нашли в Telegram-канале.

Не секрет, что с существованием очередей на границе есть и такая нелегальная услуга, как продажа мест в очереди. «Отстою за вас» – такие предложения порой можно найти в Сети.

Налоговая заинтересовалась теми, кто оказывает подобные услуги. Так, управлением оперативных мероприятий Брестской областной налоговой инспекции был проведен рейд в пункте пропуска «Варшавский мост». Точнее, налоговики устроили контрольную закупку.

Место проверки – Варшавское шоссе. Объектом проверки стал житель Брестского района, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя. Налоговики нашли его по объявлению: в telegram-канале он продавал место в очереди на границе.

Стоимость услуги, оговоренная в ходе контрольной закупки, составила 100 рублей. Мужчина принял эти деньги.

Как сообщает Инспекция МНС по Брестской области, «гражданину за период незарегистрированной предпринимательской деятельности без уплаты причитающихся налогов предъявлен к уплате единый налог в размере 3.400 рублей. И на первый раз он письменно предупрежден о мерах административной ответственности».

Вместе с тем за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, осуществляемую систематически, предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст.13.3 КоАП, дела этой категории рассматривают экономические суды.

К слову, в банке судебных решений можно найти постановления судов в отношении продавцов мест в очереди. Некоторые из них получили штрафы за незаконное принятие валюты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».