Какой будет погода в Беларуси в последний день лета 30.08.2023, 18:04

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На большей части территории пройдут кратковременные дожди.

Грозы, дожди и град обещают синоптики в Беларуси 31 августа. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В четверг ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами грозы и сильные дожди, днем возможен град. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с, местами — до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 15-20 градусов, днем будет в пределах от плюс 20 градусов по западу до плюс 31 градуса по востоку.

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