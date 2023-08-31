В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман

31.08.2023, 11:34

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Игорь Эйдман

Сторонников прекращения войны с Украиной поддержал Эрдоган.

В России созрел заговор сторонников немедленной заморозки войны. Их поддерживает Эрдоган.

Участники заговора считают, что России, пока военные и экономические проблемы не стали критическими, срочно нужно перемирие. К тому же, если его не удастся добиться до конца сентября, придется проводить мобилизацию. А это может дестабилизировать ситуацию в стране накануне президентских выборов.

Эрдоган во время своего визита в Россию будет уговаривать Путина стать инициатором перемирия. Это вторая такая его попытка в этом году (первая была в январе). За президентом Турции стоит Абрамович и некоторые другие российские олигархи и чиновники. Сами они боятся выступить с такой инициативой, да Путин их и слушать не будет, а к Эрдогану, как они надеются, может прислушаться.

Заговорщики опираются на неформальную «партию заморозки войны», в которую входят большинство олигархов, руководителей АП и экономического блока правительства.

Они надеются на успех. Дерипаска написал на днях у себя в телеграм-канале:

«Да и, похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября».

Однако Путин не хочет выступать в роли инициатора перемирия. Он неадекватен, живет в своей реальности и ждет, когда о перемирии его будут на коленях умолять Запад и Украина. Такой же позиции придерживается скорбный умом Медведев и маразматик Патрушев.

Заговорщики надеются на то, что в случае, если Эрдогану все-таки удастся уговорить Путина объявить об одностороннем прекращении огня и наступательных действий, Запад заставит Украину присоединиться к перемирию.

Конечно, это не стало бы началом прочного мира. Перемирие, в таком случае, продлилось бы до президентских выборов в марте 2024, которые Кремль хочет провести в спокойной и комфортной для себя и населения обстановке. А потом Россия накопила бы силы и возобновила наступление. От своей бредовый идеи захвата Украины параноик Путин отказаться неспособен.

Однако ничего у заговорщиков не получится. Путин не согласится на перемирие, а если бы и согласился, Запад все равно не стал бы давить на Украину, а если бы вдруг и стал, то Украину прогнуть все равно не удастся.

PS. Источники информации прежде всего открытые, многое можно считать из новостей мировых СМИ. На вопросы про иные источники я отвечать не буду.

Игорь Эйдман, t.me

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