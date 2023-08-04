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Нигер без отчества «Васильевич»

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 4.08.2023, 12:35
  • 5,206
Нигер без отчества «Васильевич»

Удивительное дело.

Лавровцы выдумали, будто западные страны проводят политику «неоколониализма». Великий геополитик (названный патриархом Владимиром Васильевичем) пытался обаять на берегах Невы часть африканских лидеров. Саммит закончился, и тема великой дружбы с Африкой будто растаяла в горячем воздухе.

Но вот Нигер. Там военный переворот. Российское начальство на словах его, вроде бы, не поддерживает. И куда же пишет президент Нигера с просьбой о поддержке? В Москву? «Васильевичу»? Борцу против «неоколониализма» Лаврову с многополярным политическим расстройством?

Ничуть ни бывало.

Президент Нигера Мохамед Базум публикует колонку в газете The Washington Post и обращается, прежде всего к Америке: «В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок. Борьба за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и соблюдение верховенства права, - единственный способ добиться устойчивого прогресса в борьбе с нищетой и терроризмом».

Почему же Базум в «Российскую газету» не написал? Да и высказался нескрепно?

Кроме того, демократически избранный президент Базум отметил, что «ситуация с безопасностью в Нигере «резко улучшилась» в том числе благодаря партнерству с западными странами». Добавив, что иностранная помощь составляет 40% бюджета Нигера. Вот это «неоколониализм»!

Наконец, президент Базум недвусмысленно высказался в адрес лавровско-путинской «многополярности», опоганив при этом пригожинцев, орудующих, по его словам, в соседних Мали и Буркина-Фасо: «По официальному приглашению заговорщиков и их региональных союзников весь центральный регион Сахель может попасть под влияние России через группу «Вагнера», чей жестокий терроризм в полной мере проявился на Украине».

Занавес.

Добавим, что живи президент Базум в России, в державе «Васильевича», выскажись он в России в таком духе, запросто мог попасть под кувалду «дискредитации». Но он далеко, его не достать.

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