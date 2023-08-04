Нигер без отчества «Васильевич» Телеграм-канал «СерпомПо»

4.08.2023, 12:35

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Удивительное дело.

Лавровцы выдумали, будто западные страны проводят политику «неоколониализма». Великий геополитик (названный патриархом Владимиром Васильевичем) пытался обаять на берегах Невы часть африканских лидеров. Саммит закончился, и тема великой дружбы с Африкой будто растаяла в горячем воздухе.

Но вот Нигер. Там военный переворот. Российское начальство на словах его, вроде бы, не поддерживает. И куда же пишет президент Нигера с просьбой о поддержке? В Москву? «Васильевичу»? Борцу против «неоколониализма» Лаврову с многополярным политическим расстройством?

Ничуть ни бывало.

Президент Нигера Мохамед Базум публикует колонку в газете The Washington Post и обращается, прежде всего к Америке: «В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок. Борьба за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и соблюдение верховенства права, - единственный способ добиться устойчивого прогресса в борьбе с нищетой и терроризмом».

Почему же Базум в «Российскую газету» не написал? Да и высказался нескрепно?

Кроме того, демократически избранный президент Базум отметил, что «ситуация с безопасностью в Нигере «резко улучшилась» в том числе благодаря партнерству с западными странами». Добавив, что иностранная помощь составляет 40% бюджета Нигера. Вот это «неоколониализм»!

Наконец, президент Базум недвусмысленно высказался в адрес лавровско-путинской «многополярности», опоганив при этом пригожинцев, орудующих, по его словам, в соседних Мали и Буркина-Фасо: «По официальному приглашению заговорщиков и их региональных союзников весь центральный регион Сахель может попасть под влияние России через группу «Вагнера», чей жестокий терроризм в полной мере проявился на Украине».

Занавес.

Добавим, что живи президент Базум в России, в державе «Васильевича», выскажись он в России в таком духе, запросто мог попасть под кувалду «дискредитации». Но он далеко, его не достать.

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