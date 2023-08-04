Видеофакт: «Оленегорский горняк» заваливается на бок и тонет прямо на буксире

Видеофакт: «Оленегорский горняк» заваливается на бок и тонет прямо на буксире7
- 4.08.2023, 12:59
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Подбитый дроном корабль тянут, а он еще больше накреняется.
Россияне пытаются буксировать пораженный морским беспилотником большой десантный корабль «Оленегорский горняк».
Как сообщает «ВЧК-ОГПУ», к процессу буксировки привлекли минимум два судна. Появились кадры процесса.
Впрочем, дрон нанес значительные повреждения конструкции судна. Оно перегнулось на бок и продолжало тонуть. Вокруг собрались другие суда.
«Они его тянут, он накреняется», — пишет телеграм-канал «Астра», опубликовавший еще одно видео транспортировки подбитого морским дроном «Оленегорского горняка».