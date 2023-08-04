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Видеофакт: «Оленегорский горняк» заваливается на бок и тонет прямо на буксире

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  • 4.08.2023, 12:59
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Видеофакт: «Оленегорский горняк» заваливается на бок и тонет прямо на буксире

Подбитый дроном корабль тянут, а он еще больше накреняется.

Россияне пытаются буксировать пораженный морским беспилотником большой десантный корабль «Оленегорский горняк».

Как сообщает «ВЧК-ОГПУ», к процессу буксировки привлекли минимум два судна. Появились кадры процесса.

Впрочем, дрон нанес значительные повреждения конструкции судна. Оно перегнулось на бок и продолжало тонуть. Вокруг собрались другие суда.

«Они его тянут, он накреняется», — пишет телеграм-канал «Астра», опубликовавший еще одно видео транспортировки подбитого морским дроном «Оленегорского горняка».

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