«Неман» сыграет со словенским «Целе» в третьей квалификации Лиги конференций 4.08.2023, 20:40

Первый матч гродненские футболисты проведут в Целе.

ФК «Неман» сыграет со словенским «Целе» в третьей квалификации Лиги конференций. Фото носит иллюстративный характер.

После успехов в первом и втором квалификационном раундах Лиги конференций белорусские футболисты из ФК «Неман» продолжают свое выступление. Ближайшим соперником гродненцев под руководством Игоря Ковалевича станет словенский «Целе».

Расписание игр третьего квалификационного раунда данного еврокубка для «Немана» таково. Первая игра состоится в родном городе соперника – Целе – 10 августа. А вторая пройдет из-за наложенных на белорусские клубы ограничений в венгерском Дьере.

Напомним, предыдущими соперниками «Немана» были «Вадуц» из Лихтенштейна и мальтийский клуб «Бальцан».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».