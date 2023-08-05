Разведка Британии раскрыла реальное состояние подбитого в Новороссийске «Оленегорского горняка» 5 5.08.2023, 11:06

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Атака на десантный корабль стала крупнейшим успехом после потопления крейсера «Москва».

Десантный корабль России «Оленегорский горняк» почти наверняка получил серьезные повреждения. Атака дронов вблизи Новороссийска стала серьезным ударом для Черноморского флота.

Об этом сообщает разведки Британии.

«Снимки судна, которое качается на 30-40 градусов, свидетельствуют о том, что несколько водонепроницаемых отсеков было пробито, или что усилия экипажа по устранению повреждений оказались неэффективными», - пишет разведка.

Отмечается, что корабль пополнил Черноморский флот России после полномасштабного вторжения страны-террориста на территорию Украины. В частности РФ использовала его для перевозки военных, а также гражданских грузов в Крым после удара по Керченскому мосту.

«Оленегорский горняк» весом 3600 тонн и длиной 113 метров является крупнейшим российским военным кораблем, серьезно поврежденным или уничтоженным после потопления крейсера «Москва» 13 апреля 2022 года», - добавляет разведка.

В частности разведка Британии называет атаку дронов значительным ударом по Черноморскому флоту России, который ранее передислоцировал большинство своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы для Севастополя.

Атака морских дронов на Новороссийск

В ночь на 4 августа стало известно об атаке морских дронов на портовый город Новороссийский. Сначала взрывы раздавались в районе Южной Озеровки, а уже позже серия прогремела в Мисхако.

Через некоторое время в сеть попали кадры с подбитым десантным кораблем РФ .

Источники в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль «Оленегорский горняк».

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