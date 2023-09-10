Политолог: Новый мятеж против Путина поднимут уже в этом году 1 10.09.2023, 8:35

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Кто его возглавит?

До конца 2024 года в России произойдет новый мятеж против президента РФ Владимира Путина, но не такой «безумный», как в случае с путчем Евгения Пригожина. Сменить режим попытаются те представители кремлевской элиты, которые решат «отказаться от агрессивной войны».

Такое мнение высказал политолог, преподаватель Карлова университета в Праге (Чехия) Александр Морозов в интервью телеканалу «Еспрессо».

По его словам, до конца 2024 года ситуация приведет к «элитной» попытке антипутинского мятежа, которая будет «не такая безумная, как у Пригожина».

«Пригожин был таким элементом анекдотизма в этом — некий штурм Москвы, 3 тысячи вооруженных людей», — отметил политолог.

По его мнению, отстранить Путина от власти могут попробовать люди из его же окружения, которые решат «отказаться от агрессивной войны». Правда, Александр Морозов не уверен, что это попытка приведет к радикальным изменениям в российском обществе.

«Надо сказать, что российское общество здесь не должно обнадеживаться, потому что это смещение Путина людьми, входящими в его же окружение, станет целебным для остановки войны. Однако для положения самого этого российского общества это ничего не изменит, потому что это будут те же люди примерно, просто те, кто отказался от агрессивной войны», — прогнозирует политолог.

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