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Нынешний урожай зерновых Беларуси — худший за последние 20 лет

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  • 10.09.2023, 17:05
Нынешний урожай зерновых Беларуси — худший за последние 20 лет

Режиму придется закупить за рубежом 1 млн тонн зерна.

Нынешний урожай зерновых Беларуси — худший за последние 20 лет. По данным Минсельхозпрода, всего было собрано 6,1 млн тонн зерна. По сравнению с планом чиновников, недобор составил 2,8 млн тонн. А с прошлого года урожай уменьшился на 2,5 млн тонн, передает euroradio.fm.

Причем, как показывает многолетняя практика, за счет усушки и утруски урожай еще уменьшится. Ведь сейчас речь идет о валовом сборе зерна. Итоговые цифры Белстата обычно ниже, чем цифры, о которых рапортует Министерство сельского хозяйства.

Нынешний урожай — худший за последние 20 лет. Хуже был только в 2006 году, когда собрали ровно 6 млн тонн зерна. В 2010-м, который сами чиновники называли провальным, урожай составил 6,5 млн тонн. В 2023-м собрано ненамного больше.

В 2021 году минимальную потребность Беларуси в фуражном зерне Минсельхозпрод оценивал в 5 млн тонн. Еще 1 млн тонн нужен был на семена, и столько же — для пищевой промышленности. То есть минимум, который был необходим Беларуси два года назад, — 7 млн тонн зерновых на год.

Это значит, властям придется закупить за рубежом 1 млн тонн зерна.

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