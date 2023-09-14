Профориентолог: Белорус меняет за жизнь минимум три профессии 1 14.09.2023, 14:36

Далеко не всегда сразу удается понять, чем ты хочешь заниматься всю свою жизнь.

Профориентолог Катерина Турченя, которая за последние годы проконсультировала более 400 человек, рассказала sb.by, что каждый из нас меняет за жизнь минимум три профессии.

Специалист отметила, что далеко не всегда сразу же удается понять, чем ты хочешь заниматься всю свою жизнь. Бывают ситуации, когда человек, достигнув 40-летнего рубежа, решает уйти из профессии, в которой он уже полностью состоялся и заняться чем-то совершенно новым.

- Современные тенденции таковы, что каждый из нас поменяет за жизнь минимум три профессии, - говорит Катерина Турченя.

И хотя увольнение и поиск работы входит в топ-10 самых сильных стрессов в жизни человека, ничего страшного в смене профессии нет.

- Давайте мы просто найдем вам работу, которая будет нравиться и приносить деньги, - такими словами профориентолог обычно пытается успокоить клиента.

При этом она дает понять, что в любой профессии обязательно найдутся такие обязанности, которые будут не нравиться. Поэтому задача профориентолога комплексно оценить клиента - его характер, психологические особенности, сильные и слабые стороны - и уже исходя из этого рекомендовать наиболее подходящую профессию.

С другой стороны, профориентолог может подсказать реалии рынка труда: есть ли спрос на специалистов именно этого профиля, какой будет зарплата. Случается, что «работа мечты» оказывается не такой уж и желанной, если знать обо всех ее подводных камнях.

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