Еврокомиссия отменила действие эмбарго на ввоз украинского зерна 2 15.09.2023, 21:28

Срок действия ограничительных мер истекает 15 сентября.

Европейская комиссия 15 сентября приняла решение об отмене запрета на ввоз украинской агропродукции. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Отмечается, что Еврокомиссия проанализировала данные, касающиеся влияния экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС.

«Она пришла к выводу, что благодаря работе координационной платформы и временным мерам, введенным 2 мая, рыночные искажения в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли», – сказано в сообщении.

Как указали в ЕК, конструктивная позиция всех участников платформы помогла решить конкретные проблемы и обеспечила даже рост экспорта украинского зерна в третьи страны за пределами ЕС.

В результате была достигнута договоренность о том, что:

срок действия существующих мер истекает сегодня;

Украина согласилась ввести любые законные меры (включая, например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать скачков цены на зерно;

до этого времени с 16 сентября Украина должна ввести в действие эффективные меры по контролю за экспортом четырех групп товаров с целью предотвращения любых искажений рынка в соседних государствах-членах. Украина должна подать план действий платформе не позднее закрытия рабочего дня 18 сентября;

Европейская комиссия и Украина будут отслеживать ситуацию через платформу, чтобы иметь возможность реагировать на любые непредвиденные ситуации;

Еврокомиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры, принятые Украиной, будут действовать в полном объеме.

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