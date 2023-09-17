«Беларуская выведка»: Лукашенко теряет $5 миллиардов 5 17.09.2023, 13:20

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Диктатора предупредили в КГБ.

В процессе разработки принятого Лукашенко декрета о запрете выдачи в консульствах паспортов, апостилей доверенностей, аналитики КГБ, ОАЦ и администрации Лукашенко в свое время подготовили аналитические документы, которые были сведены в единую аналитическую записку, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

В ней указывается, что отмена возможности замены паспортов в консульствах за границей в перспективе приведет к положительному желаемому результату - возможному возвращению части белорусов, а также осложнению жизни идейной оппозиции, не имеющей возможности въезжать в Беларусь. Это, пожалуй, единственные плюсы проекта декрета. Далее в аналитике мягко приводятся доводы противоположного характера.

Следует ожидать в перспективе адаптации эмигрантов и структур ЕС к сложившейся ситуации и к активной структуризации и централизации руководства оппозиции. Причем поводом централизации послужит именно созданная проблема с паспортами.

Это в свою очередь ставит дополнительным стимулом для эмиграции или невозвращению уже уехавших.

Указывается, что указом удалось достигнуть главной экономической цели - остановки массового вывоза капитала из страны. Проблема в том, что эмигранты, адаптировавшись в местах пребывания, активно избавляются от недвижимости и авто в РБ. Это отчасти блокирует декрет, запрещая реализацию любого имущества по доверенности, что предупреждает утечку капитала из страны.

Но самое важное, что указано в документе — это массовая для масштабов страны эмиграция самых квалифицированных и компетентных трудовых ресурсов и связанная с этим утечка капитала из страны в размере до 5 миллиардов долларов.

Аналитики предупреждают, что в электоральный период с 2020 по 2025 год страну уже покинуло и еще покинет всего около 500 тысяч населения. Исходя из расчета, что каждый в среднем увезет с собой по $10 000 на члена семьи (избавившись от недвижимости, вкладов, авто и т. п.), получается катастрофическая сумма в 5 миллиардов долларов.

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