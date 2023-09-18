Андрей Макаревич жестко ответил журналисту, который пытался оправдать российскую агрессию 5 18.09.2023, 10:45

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Андрей Макаревич

Музыкант был категоричным и выразился нецензурно.

Российский певец, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью российскому журналисту заявил, что в российско-украинской войне виновата исключительно Россия.

В своем заявлении музыкант был категоричным и выразился нецензурно.

«Еще раз — кто на кого напал? Украина на нас или Россия на Украину? Так вот, кто напал - тот не прав и хватит п*здеть на эту тему», — сказал Макаревич.

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