Андрей Макаревич жестко ответил журналисту, который пытался оправдать российскую агрессию

Андрей Макаревич жестко ответил журналисту, который пытался оправдать российскую агрессию5
- 18.09.2023, 10:45
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Музыкант был категоричным и выразился нецензурно.
Российский певец, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью российскому журналисту заявил, что в российско-украинской войне виновата исключительно Россия.
В своем заявлении музыкант был категоричным и выразился нецензурно.
«Еще раз — кто на кого напал? Украина на нас или Россия на Украину? Так вот, кто напал - тот не прав и хватит п*здеть на эту тему», — сказал Макаревич.