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Расследование: Лукашенко обзавелся 18-й резиденцией

  • 18.09.2023, 11:08
Расследование: Лукашенко обзавелся 18-й резиденцией

Она находится в центре Минска.

BELPOL опубликовало фильм «Душ впечатлений» о реконструируемом четырехэтажном здании в центре Минска. Предполагается, что это новая резиденция Александра Лукашенко.

Предполагаемая новая резиденция находится по адресу: улица Красноармейская, 15. Это недалеко от администрации Лукашенко на улице Карла Маркса. Ранее в здании находился корпус «лечкомиссии» — отделение офтальмологии переехавшего в 2018 году Республиканского клинического медицинского центра.

В том же году госагентство «Минск-Новости» писало, что в освободившихся зданиях откроют городской многопрофильный клинический центр.

Инициатива BELPOL заполучила документы, касающиеся реконструкции здания. В видео приводится стоимость некоторых объектов и предметов. Так, беседка на прилегающей территории стоит почти 151 тысячу рублей, а четыре дивана на первом этаже — без малого 25,2 тысячи. Кроме этого, волонтеры сделали визуализацию помещений здания, согласно плану.

На первом этаже здания, отделанном мрамором, разместятся три переговорные комнаты, помещение для рабочей смены и водителей, рабочие кабинеты, центральный пост охраны с видеостеной, оружейная комната, две комнаты ожидания, пункт пропуска со сканером и металлодетекторами.

Есть бассейн с отдельной вип-зоной и «дорожкой Кнейпа» с четырьмя ванночками для ног с контрастными температурами и массажем ступней. Также в плане присутствуют два джакузи, криосауна, два «душа впечатлений» и хаммам.

В вип-зоне — спа-бассейн, снегогенератор, пять лежаков, сауна и парная, массажный кабинет, комната отдыха и сервировочная.

Второй этаж выделен под рабочее пространство. Там располагаются кабинеты «начальников структурных подразделений» с отдельными приемными, два зала для переговоров, пресс-центр и конференц-зал на 49 человек.

На третьем этаже расположены обеденный зал с потолочным витражом за более чем 72 тысячи рублей, «комната для приглашенных», сервировочная, горничная, серверная, комната группы охраны и дежурного адъютанта с видеостеной.

Есть зал совещаний с васильковым потолочным витражом за почти 225 тысяч рублей, библиотека, два электрокамина, рабочий кабинет с потолочным витражом за 78,3 тысячи рублей и спальня с мягкими стенами. Присутствует санузел с душем, унитазом, биде и, например, мыльницей за 1656 рублей.

Четвертый, и последний, этаж содержит три кабинета для персонала, кабинеты начальника личной охраны и личного врача, процедурный кабинет.

Финальная стоимость всего объекта — 43 645 943 рубля. По курсу на данный момент это 13 386 273 доллара. BELPOL приводит стоимость по курсу на 1 августа 2023 года — почти 14 400 000 долларов.

Косвенными подтверждениями того, что это возможная резиденция Лукашенко, являются документы, подписанные начальником Главного управления капитального строительства Управления делами Лукашенко Евгением Галиным, наличие помещений для адъютанта и личной охраны, одной спальни, одного процедурного кабинета.

Напомним, у Александра Лукашенко на данный момент имеется не менее 17 резиденций. Международных гостей он чаще всего принимает во Дворце Независимости, а живет в Острошицком Городке под Минском.

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