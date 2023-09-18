Под Брестом вырастили тыкву весом полтонны 5 18.09.2023, 16:12

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Такой впечатляющий урожай не случайность, а целенаправленная работа.

Зачем? «Онлайнер» ответ узнал у увлеченного дачника.

Виктор Демешко — биолог, поэтому процесс выращивания овощей интересует его еще и с профессиональной точки зрения. Хотя, по его словам, в своем хобби в Беларуси он совсем не одинок. И это не стереотипные бабушки, все лето проводящие на даче, а молодые люди, часто не старше 25—30 лет.

Свой канал Виктор ведет с 2018 года. По сути, за ростом овоща можно наблюдать в режиме онлайн — ролики выходят раз в несколько дней. Тогда он вырастил тыкву весом 380 кг — ее даже показывали на районном празднике в Бресте. Не против такого исхода дачник и в этот раз. Единственный нюанс: чтобы переместить такой овощ, нужна специальная техника — без подъемного крана сдвинуть его с места вряд ли получится.

— А есть ее можно?

— Конечно! Только что справиться с ней тяжело. А по вкусу никаких особенностей нет. Как и по содержанию нитратов. Один раз мы передавали гигантскую тыкву знакомому, у которого в хозяйстве много животных — специально им на корм.

Виктор своим примером старается доказать, что огромные овощи можно выращивать самым простым способом. Не нужен ни парник, ни капельная система полива, ни даже особые удобрения. Но важен сорт: хорошо подходит атлантический гигант. Например, в этом году тыкву поливали обычными лейками.

— Ты в буквальном смысле видишь, как тыква растет на глазах. Например, за предыдущую неделю она подросла на 50 кг. Вообще этот сорт позволяет расти плоду 120 дней. Не после посадки, а именно плоду! Пока хорошая погода, тыква продолжает набирать вес.

Подсчеты по формуле показали, что ее вес приближается к 450 кг. Но точно сказать можно будет только во время взвешивания. Единственная тема, которая огорчает Виктора, — отсутствие конкурсов среди фермеров на самый большой выращенный овощ. Он бы принял в нем участие с большим удовольствием. Кстати, на участке Виктор также выращивает крупные огурцы, ежевику и подсолнухи.

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