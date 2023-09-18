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За участие в гродненской сцепке в 2020-ом году осудили замдиректора частного предприятия

  • 18.09.2023, 16:52
За участие в гродненской сцепке в 2020-ом году осудили замдиректора частного предприятия

Дело рассматривала судья Маргарита Ланцевич.

Суд Октябрьского района Гродно 28 июля приговорил к «домашней химии» заместителя директора одного из частных предприятий города Ольгу Ключникову, обвинив ее в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), сообщают правозащитники.

Дело рассматривала судья Маргарита Ланцевич. По материалам обвинения, 55-летняя Ольга Ключникова 6 сентября 2020 года вместе с другими митингующими двигалась по проезжей части и пешеходным дорожкам улиц, «препятствовала движению транспорта и проходу граждан2, после чего, выстроившись в цепь и взявшись за руки с другими людьми, образовала «сцепку».

Материальный ущерб, который был нанесен общественному транспорту города в размере 71,69 рублей выплатила добровольно.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года.

18 августа Ольгу Ключникову внесли в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности».

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