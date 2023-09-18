Эксперт: Россиянам придется делать не «жест доброй воли», а «принимать сложные решения» 1 18.09.2023, 17:23

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Александр Коваленко

Когда ВСУ прорвут вторую линию обороны россиян и какие факторы будут ключевыми.

Вооруженные силы Украины, возможно, смогут прорвать вторую линию обороны российских оккупантов до конца года. Уже в начале октября Силы обороны смогут выйти к Токмаку в Запорожской области.

Об этом в эксклюзивном интервью «Обозреватель» рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Я думаю, что в начале октября мы сможем выйти к Токмаку. У меня такой оптимистичный взгляд», – сказал он.

После этого, по словам эксперта, ситуация на фронте будет зависеть от поведения вражеских войск.

«Они или будут держать там оборону до последней капли крови, или будут убегать. Если будут убегать, это лучше для них. Если они будут держать оборону, то попадут в окружение. Но это действительно расход времени и ресурса», – пояснил Коваленко.

По его убеждению, прорыв второй линии обороны в этом году возможен, но не факт, что Силы обороны выйдут к Азовскому побережью.

«В то же время если враг не будет задерживаться в Токмаке, то до конца этого года мы сможем выйти либо на побережье Азовского моря, либо в Мелитополь. Так что плохие погодные условия нас могут встретить уже там. Но дальше уже будет работать артиллерия. Небольшой срез суши, который контролируется огнем артиллерии, – и мы увидим в Запорожской области ситуацию как с правобережной Херсонщиной, которая в определенный момент начала простреливаться насквозь.Так же будет и здесь.Отсутствие маневренности, мобильности и возможности использовать артиллерию, безопасной логистики – все это приведет к тому, что россиянам из Мелитополя придется делать не «жест доброй воли», а «принимать сложные решения», – подчеркнул Коваленко.

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