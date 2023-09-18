Скандал в Берлине: мультимиллионер Канье Уэст купил шаурму и не оставил чаевых 15 18.09.2023, 18:20

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Рэперу и его подруге пришлось отстоять полчаса в очереди в заведение.

Американский рэпер Канье Уэст купил в закусочной Берлина шаурму и не оставил чаевых, пишет Bild.

Канье прибыл в столицу Германии с подругой Бьянкой Сенсори. Они вышли в свет в необычных образах: он — в черном мешковатом костюме, скрывающим лицо и фигуру, она — в прозрачном комбинезоне на голое тело. Пара отправилась в художественную галерею, а перед этим заскочила в популярную закусочную Mustafa’s Gemüse Kebap («Овощной кебаб Мустафы») в столичном районе Кройцберг.

Как стало известно BILD, рэперу и его подруге пришлось отстоять полчаса в очереди в заведение. Пара и их сопровождающие заказали четыре денера и напитки, заплатив за все около 30 евро.

При этом Уэст, чье состояние оценивается в сотни миллионов долларов, не оставил чаевых. Компания съела шаурму на скамейке в ближайшем парке.

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