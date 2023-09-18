Под Витебском разрабатывают вакцину от алкоголизма 3 18.09.2023, 18:58

Что известно.

Под Витебском работают над разработкой вакцины от алкоголизма. По словам директора научного института «БелВитунифарм» Александра Ляховского, профилактика алкоголизма остается актуальной и не является новым направлением в области здравоохранения, сообщает vitvesti.by.

В сообщении говорится, что в основе вакцины от алкоголизма лежит принцип создания в организме человека сильных дискомфортных состояний, которые возникают во время употребления алкоголя. Кроме того, речь идет про создание условий, снижающих вредное воздействие алкоголя, а также продуктов его распада. В результате у человека формируется отвращение к алкогольным напиткам.

По словам Ляховского, у организации имеется опыт работы с различными лекарственными средствами. Это как классические вакцины, так и современные плазмидные продукты, которые используются для лечения женщин с онкозаболеваниями.

– Все эти знания и закладываются в основу разработок для создания антиалкогольной вакцины.

Он заметил, что работа пока находится на начальном этапе. Во время данного процесса ученые активно взаимодействуют с практикующими врачами, занимающимися лечением от алкогольной зависимости. Сроки появления вакцины в широком доступе пока не озвучиваются.

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