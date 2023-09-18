Россия вышла из Совета Баренцева региона 18.09.2023, 21:16

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Он был создан в 1993 году.

Министерство иностранных дел объявило о выходе России из Совета Баренцева/Евроарктического региона, в который входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Комиссия Европейских сообществ.

СБЕР был создан в 1993 году «в интересах обеспечения устойчивого развития региона» и расширения сотрудничества «в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды».

В МИД РФ сообщили, что решение было принято после того, как Финляндия «не подтвердила готовность» передать России председательство в будущем октябре «в нарушение принципа ротации». В ведомстве также напомнили, что деятельность совета «практически парализована» с марта 2022 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров направил послание о выходе России из СБЕР участникам и секретариату организации, а также главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

В ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит выполнять свои национальные задачи на Севере и останется открытой для взаимодействия с теми, кто «настроен конструктивно, готов к равноправному диалогу и взаимовыгодной совместной работе».

После начала войны в Украине страны — участницы Совета Баренцева/Евроарктического региона приостановили сотрудничество с Россией «ввиду нарушения принципов и целей организации».

Региональное взаимодействие в Арктике продолжит сокращаться, считает младший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин. «По сути, сейчас все форматы регионального сотрудничества от Балтийского моря до Баренцева-Евроарктического региона, созданные в 1990-х годах, переживают кризис», — заявил он «Ведомостям».

В мае в МИД не исключили выхода России и из Арктического совета в случае нарушения ее прав как страны-члена и «деструктивного поведения» партнеров. В эту организацию также входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.

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