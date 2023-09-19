Российская модель-путинистка опозорилась на модном показе с синяком под глазом 9 19.09.2023, 11:05

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Ранее она попала с скандал из-за буквы Z на подиуме.

Российская супермодель Ирина Шейк, которая в 2022 году попала в громкий скандал из-за фашистской буквы Z, опозорилась неудачным гримом на модном мероприятии. В рамках Недели моды в Лондоне прошел показ новой весенне-летней коллекции дизайнера нигерийского происхождения Мовалолы Огунлеси, в котором приняла участие россиянка.

На подиум она вышла с «избитым» лицом, за что Шейк резко захейтили во всем мире. Гневные комментарии появились под постом модели в Instagram, передает obozrevatel.com.

Первым под удар попал бренд Mowalola, а позже очередь дошла и до участников скандального показа. Моделей обвинили в том, что они романтизируют насилие.

Множество англоязычных подписчиков Шейк со всего мира оставили свои разъяренные комментарии, в которых пристыдили россиянку за то, что она не поддерживает женщин-жертв абьюза, а выдает синяки на лице за «аксессуар».

«С каких пор домашнее насилие стало модным?» «Зачем делать макияж, будто тебя только что избили», «Что это за образ в стиле домашнего насилия? Не шикарно», «Популяризация физического насилия – это совсем не модно», «С каких пор это насилие стало темой шоу на подиуме?» – написали в комментариях.

На подиум Шейк вышла в серебряном платье до пола и удлиненной кофте с рэпером 2PAC. Ее выражение лица было мрачным, что только подчеркнуло синяки и царапины на лице.

После показа она решила не смывать противоречивый грим. Вместо этого, россиянка устроила фотосессию для своего блога, проигнорировав критику подписчиков.

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