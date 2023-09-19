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Россия ждет главного сообщения

  • Эль Мюрид
  • 19.09.2023, 11:42
  • 1,248
Россия ждет главного сообщения
Эль Мюрид

Большинство — с нетерпением.

Интерес, который вспыхнул в последние дни по поводу здоровья Кадырова, вне всякого сомнения, является отложенным интересом к здоровью более высокопоставленного пациента. Так сказать, тренировка перед будущей тяжелой утратой.

Скорее всего, вся страна ждет главного скорбного сообщения по простой и понятной причине. Предоставленный нам выбор «ужас без конца» или «ужасный конец» рано или поздно, но всегда приходит к единственному выбору - лучше уж ужасный конец.

Выстроенная в стране система власти такова, что безболезненной ее передачи уже не будет. Поэтому все, кому есть что терять, неизбежно готовятся к этому событию, и неприятности, которые происходят с Кадыровым - это своего рода стресс-тест системы в локальном масштабе. Чем, собственно, и обусловлен интерес к этому событию.

Причина в том, что Чечня в миниатюре повторяет общероссийскую ситуацию. В отличие от остальных регионов, где губернатор - сугубо техническая фигура, практически статист.

Поэтому события, которые могут произойти с руководителем Чечни, достаточно адекватно проецируются и на общероссийскую аналогичную историю. Которую, конечно же, ждут. Большинство с нетерпением, меньшинство - со страхом, но ждут.

Эль Мюрид, t.me

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