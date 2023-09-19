Второй фронт: как повлияет история с Кадыровым на Россию 19.09.2023, 12:55

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Ситуация очень похожа на кейс с Жириновским.

Уже несколько дней вокруг руководителя Чечни Рамзана Кадырова ходят слухи – умер или нет. Сначала чеченский оппозиционер сообщил о смерти Кадырова, затем на одной из страниц чеченского вождя было опубликовано видео с его прогулки в дождь. Уже позже появилось сообщение о том, что Кадыров находится в очень тяжелом состоянии в одной из кремлевских больниц. История очень похожа на события с Жириновским, смерть которого «оттягивали» в течение нескольких дней или даже недель.

Что же означает для путина кончина Рамзана Кадырова, как это повлияет на Чечню и общую ситуацию в РФ, и кто может стать следующим главой Чеченской республики - в эфире Апостроф TV рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский:

— Что касается опубликованного видео вроде бы с прогулки, то на нем Кадыров выглядит очень нездорово. И в публикациях. и в СМИ была информация, что его оперировали в Объединенных Арабских Эмиратах, импланты внутренних органов не прижились и организм их отталкивает. Соответственно ему стало плохо, и он сейчас в плохом состоянии. Но было уже несколько раз, что Кадыров исчезал. И как отмечают медицинские эксперты, его организм начал задерживать жидкость, он прибавил в весе и, скорее всего, у него не работают почки.

Для российского режима принципиально держать в секрете состояние здоровья Кадырова. Потому что даже там, где он контролирует ситуацию в Чечне, - там несколько тейпов (кланов), поэтому ситуация может воспламениться. Сейчас трудно сказать, кто будет его преемником. Это должен быть кто-то из его семьи. Но такой сильной личности нет, потому что он всегда боялся конкуренции и всех людей, приближавшихся по уровню медийности к нему, он сразу отодвигал подальше.

Для режима Путина в целом это будет удар, потому что мы понимаем, как сейчас в российском медийном поле не хватает Жириновского, делавшего различные провокационные заявления. В начале российского полномасштабного такие заявления делал именно Кадыров: оскорблял украинских политиков и государственных деятелей – что он только не делал. Поэтому его очень мощно использовали именно медийно. И если он сейчас умрет, для режима путина будет несколько проблем. Первая – кто будет тогда контролировать режим в Чечне. Вторая - кого использовать в медийном поле. И, третья, – Кадыров – это вассал путина и если будет обострение ситуации внутри России, то у Путина фактически минус один его защитник.

Вчера появилась информация о пребывании Кадырова в одной из московских правительственных клиник, в которую съезжались представители Чечни на элитных авто. Это может быть связано с тем, что операция, которую ему делали в Арабских Эмиратах, оказалась неудачной. И возможно, Кадыров сам не доволен медициной в ОАЭ и пожелал, чтобы уже российские врачи исправляли ситуацию с его здоровьем. Повторюсь, на опубликованном видео он выглядит очень плохо и даже непонятно, что он говорит.

Цель публикации такого видео – успокоить ситуацию. Следует упомянуть историю с приспешником Рамзана Адамом Делимхановым. Тогда даже монтировали видео как Делимханов отчитывается Кадырову о войне и ситуации на оккупированных территориях. Когда это было. А мы до сих пор Делимханова нигде не видели – где он, что с ним, и медийно он исчез. Теперь аналогичная ситуация с Кадировым. Давайте вспомним ситуацию с Жириновским, когда он скончался. Также путинский режим держал ситуацию в тайне и не давали в СМИ информацию, что он умер. Оттягивают ситуацию, чтобы спрогнозировать, какие будут последствия и пытаются что-то решить в медийном плане.

Что будет в Чечне

По ситуации в самой Чечне. Будет война кланов. Решать будет Кремль. Следует напомнить, что Кадыров занимал эту должность исключительно из-за связей своего отца с Путиным. И теперь кто будет новым главой республики, тоже будет решать Кремль. Делимханов является членом семьи Кадырова и у него больше всего шансов, скажем так, зайти на временное управление Чечней. Вспомним Пригожина. После его гибели ЧВК «Вагнер» начали разрывать на куски различные силовые структуры РФ и сразу же демилитаризовали саму ЧВК. И здесь есть такая возможность, что клан Кадырова демилитаризуют, потому что Кремль должен быть уверен, что все оружие и военные подразделения никак не развернут против них! Многие из кланов хотели бы оказаться на месте главы Чечни. И будет борьба за власть в Чечне – это стопроцентно. Возможны внутриклановые столкновения. Эти люди могут начать воевать друг с другом за власть. Там много есть кому. Кремлю, возможно, придется отправить туда войска.

Была ситуация, когда Кадыров записал видео, где говорил, что хочет покинуть пост Чечни. Тогда ходили слухи, что он может стать первым замглавы Росгвардии. Видимо, в Кремле уже тогда знали о болезни Рамзана и готовились. Но не сложилось. Во-первых, помешала и сложная ситуация в войне с Украиной. Во-вторых, мятеж Пригожина. В-третьих, видимо испугались, что сам Кадыров может выйти из-под контроля и совершить мятеж.

Для Украины то, что происходит с главой Чечни - очень хорошо. Ибо он, безусловно, враг Украины, враг чеченского народа, у этого человека руки по локти в крови – и эта ситуация с ним возможно откроет второй, внутренний фронт для Кремля, но уже внутри Российской Федерации.

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