В Беларуси сохраняются проблемы с строительством нового жилья 1 19.09.2023, 20:06

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Хуже всего ситуация в Минске.

В Беларуси строительство нового жилья по-прежнему находится в минусе. За январь-август организации всех форм собственности возвели недвижимости на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Это следует из данных Белстата. Падение темпов строительства ощутили на себе в том числе льготники. При этом по одному из показателю в этом году рост — по возведению жилья в сельской местности.

Если смотреть статистику по новым квартирам, то с начала этого года в целом по стране их построили 23,2 тыс. Годом ранее — 26 тыс. Падение — на 10,8%.

За восемь месяцев этого года в целом по стране возвели 2 млн 164,4 тыс. м² общей площади жилья. Это на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Этот показатель заметнее всего упал в Минске — на 31,1%. Рост был зафиксирован только в Минской, Витебской и Могилевской областях — на 9,3, 25,7 и 41,7% соответственно.

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий в целом по стране в январе-августе этого года ввели в эксплуатацию 831,2 тыс. квадратных метров общей площади (38,4% от общего объема введенного жилья). Годом ранее — 1 млн 20,8 тыс. квадратных метров общей площади (44% от общего объема введенного жилья).

При этом с господдержкой построили 595 тыс. квадратных метров (годом ранее — 786,3 тыс. квадратных метров).

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 747,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 34,5% от общего ввода по стране. Годом ранее — 712,3 тыс. квадратных метров, или 30,7%.

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