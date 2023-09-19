Что скрыто в минских сталинках?1
- 19.09.2023, 21:49
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Журналисты нашли интересную квартиру.
Что ни говори, квартиры в домах самых разных годов постройки постепенно становятся похожими друг на друга. В сталинках и даже хрущевках сегодня делают такие ремонты, что не отличишь от интерьеров в новостройках. Но в базе «Дома и квартиры» еще попадается жилье с ярко выраженным собственным лицом. Нашли на проспекте Независимости сталинку, по которой можно ходить как по музею истории мебели. Посмотрите.
Необычная квартира находится в доме №18 по проспекту Независимости, напротив «Цэнтральнай кнігарні». Это классическая сталинка, построенная в 1953 году.
Квартира, привлекшая наше внимание, находится на третьем этаже из шести. Общая площадь — 65,7 «квадрата», жилая — 31,7, кухня — 11,3 метра. Потолки — чуть выше трех метров.
Здесь был ремонт, в объявлении отмечают, что также проводились реставрационные работы, например, привели в порядок оригинальную лепнину на потолках. Окна смотрят на две стороны: на проспект и в тихий двор.
Судя по всему, хозяева старались придерживаться стиля ретро. Подоконники мраморные, карнизы — бронзовые, шторы — как во дворце, на полах — паркет, розетки фарфоровые, бытовая техника — из ретролинейки.
Но самое любопытное здесь — антикварная мебель и предметы интерьера, которые даже на фото интересно рассматривать. Тут и там — дубовая мебель, кожаные кресла, старинные саквояжи и чемоданы разных форм. Это уже не говоря про самые разные бронзовые статуэтки. Будто гуляешь по какому-нибудь музею истории мебели.
Правда, насчет того, чтобы это оставить, в объявлении есть пометка: «По договоренности».
Покупателю эту двушку на проспекте готовы отдать почти за $200 тысяч по курсу.