«ВСУ продвигаются у Вербового, а у российских пропагандистов сплошная «гойда» 2.09.2023, 14:37

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В РФ началась паника из-за обрушения обороны на Южном фронте.

Пока Кремль распространяет дезинформацию о «захлебнувшемся» украинском контрнаступлении, у войск РФ на Южном фронте начала сыпаться оборона.

Критическая ситуация сложилась в районе Вербового, что на Запорожском направлении.

Об этом пишет российский Z-канал, связанный с ЧВК «Вагнер», передает Диалог.UA.

«На Запорожском фронте у села Вербовое есть продвижение ВСУ. Плацдарм между Новопрокоповкой и Вербовым Украина успешно расширяет», - пишет ресурс.

Он уточнил, что проблемы там российской армии только усугубились.

Информацию подтвердил и российский военный Егор Гузенко (сетевой ник «Тринадцатый»). Он гневается, что пропаганда молчит о прорыве ВСУ.

«О том, что в том районе был прорыв я знал еще неделю назад. Смею констатировать факт, что медленно, но верно ВСУ продвигаются, за то в телевизоре сплошная «гойда». Ничего, скоро пелена спадет. О чем они там наверху думают, лично мне непонятно. Договорится надеются? На наших условиях точно не получится», - пожаловался российский пропагандист.

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