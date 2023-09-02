«ВСУ продвигаются у Вербового, а у российских пропагандистов сплошная «гойда»
- 2.09.2023, 14:37
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В РФ началась паника из-за обрушения обороны на Южном фронте.
Пока Кремль распространяет дезинформацию о «захлебнувшемся» украинском контрнаступлении, у войск РФ на Южном фронте начала сыпаться оборона.
Критическая ситуация сложилась в районе Вербового, что на Запорожском направлении.
Об этом пишет российский Z-канал, связанный с ЧВК «Вагнер», передает Диалог.UA.
«На Запорожском фронте у села Вербовое есть продвижение ВСУ. Плацдарм между Новопрокоповкой и Вербовым Украина успешно расширяет», - пишет ресурс.
Он уточнил, что проблемы там российской армии только усугубились.
Информацию подтвердил и российский военный Егор Гузенко (сетевой ник «Тринадцатый»). Он гневается, что пропаганда молчит о прорыве ВСУ.
«О том, что в том районе был прорыв я знал еще неделю назад. Смею констатировать факт, что медленно, но верно ВСУ продвигаются, за то в телевизоре сплошная «гойда». Ничего, скоро пелена спадет. О чем они там наверху думают, лично мне непонятно. Договорится надеются? На наших условиях точно не получится», - пожаловался российский пропагандист.