Россияне отводят корабли с Севастопольской бухты 20.09.2023, 0:14

2,150

Боятся ударов?

Российские военные, вероятно, начали отводить свои корабли с одной из стоянок в Севастопольской бухте.

Об этом сообщает АТЕШ в Telegram.

Как отмечают военное движение украинцев и крымских татар, оккупанты уже отвели часть военных кораблей со стоянки, которая расположена между малыми бухтами «Доковая» и «Голландия». При этом другую часть кораблей также подготавливают к передислокации.

В АТЕШ подчеркивают, что с начала полномасштабного вторжения бухту закрыли для военных нужд, а на стоянке находятся исключительно военные корабли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».