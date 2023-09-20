Россияне отводят корабли с Севастопольской бухты
- 20.09.2023, 0:14
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Боятся ударов?
Российские военные, вероятно, начали отводить свои корабли с одной из стоянок в Севастопольской бухте.
Об этом сообщает АТЕШ в Telegram.
Как отмечают военное движение украинцев и крымских татар, оккупанты уже отвели часть военных кораблей со стоянки, которая расположена между малыми бухтами «Доковая» и «Голландия». При этом другую часть кораблей также подготавливают к передислокации.
В АТЕШ подчеркивают, что с начала полномасштабного вторжения бухту закрыли для военных нужд, а на стоянке находятся исключительно военные корабли.