закрыть
20 сентября 2023, среда, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разгромили ракетой штаб подразделения оккупантов «Эспаньола» в Светлодарске

1
  • 20.09.2023, 13:45
  • 1,978
ВСУ разгромили ракетой штаб подразделения оккупантов «Эспаньола» в Светлодарске

Момент удара показали на видео.

Украинские воины ударили в штаб добровольческого подразделения оккупантов «Эспаньола», который базируется в Светлодарске Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент попадания, фрагменты результата работы украинских воинов и несколько оккупантов, которым удалось выжить.

«Наши защитники изрядно потрепали так называемое добровольческое подразделение «Эспаньола», преимущественно состоящее из российских околофутбольных хулиганов. На записи - последствия прилета ракеты из штаба «Эспаньола» в Светлодарске Донецкой области, где можно увидеть, что осталось от этого штаба, видно попадание в штаб и пожарная часть, расположенная рядом и несколько оккупантов, которые на автомобиле бегут с места поражения», - говорится в комментарии к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер