ВСУ разгромили ракетой штаб подразделения оккупантов «Эспаньола» в Светлодарске

ВСУ разгромили ракетой штаб подразделения оккупантов «Эспаньола» в Светлодарске1
- 20.09.2023, 13:45
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Момент удара показали на видео.
Украинские воины ударили в штаб добровольческого подразделения оккупантов «Эспаньола», который базируется в Светлодарске Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент попадания, фрагменты результата работы украинских воинов и несколько оккупантов, которым удалось выжить.
«Наши защитники изрядно потрепали так называемое добровольческое подразделение «Эспаньола», преимущественно состоящее из российских околофутбольных хулиганов. На записи - последствия прилета ракеты из штаба «Эспаньола» в Светлодарске Донецкой области, где можно увидеть, что осталось от этого штаба, видно попадание в штаб и пожарная часть, расположенная рядом и несколько оккупантов, которые на автомобиле бегут с места поражения», - говорится в комментарии к видео.