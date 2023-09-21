«Нельзя ждать - надо действовать»: Как белорус переплыл Неман, чтобы сбежать в Литву 21.09.2023, 10:45

Бывший политзаключенный рассказал, как изменилась его жизнь спустя два года на свободе.

Денис Демух был задержан в октябре 2020 года после «Марша освобождения политзаключённых» в Минске. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. До приговора Денис побывал в тюрьмах Минска и Жодино, а досиживал свой срок в витебской колонии. Белорус освободился и бежал в Литву. Чтобы попасть в соседнюю страну, парню пришлось переплывать Неман. MOST записал историю белоруса.

Дениса задержали 4 октября 2020 года после «Марша освобождения политзаключённых». После отбытия 13 суток административного ареста на свободу парня не отпустили. Его обвинили по ст. 342 УК («Участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок») за события того дня. Тогда люди пошли к стенам ЦИП на улице Окрестина и начали клеить на них фотографии людей, убитых силовиками Лукашенко во время протестов, а также бело-красно-белые флажки. Денис подсадил повыше парня, который заклеил камеру видеонаблюдения. За это Дениса приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии.

27 декабря 2021 года Денис вышел на свободу из исправительной колонии № 3 в Витебске. В заключении парень находился почти 15 месяцев. Через полгода после освобождения для бывшего политзаключённого возникла угроза нового ареста, и на этот раз Денису грозило в 10 раз больше, чем он уже провёл за решёткой. В мае 2021 года парню пришлось срочно покинуть Беларусь.

— Нужно было убегать из страны, чтобы не загреметь в очередной раз в тюрьму. Предложили быстрый вариант по Неману — и в Литву. Дали неделю, но потом оказалось, что нельзя ждать и надо действовать. Я умел плавать — есть разряд по плаванию. Так и поплыл. Думал, что быстрее справлюсь, но на всё про всё ушло около часа. Течение меня несло на литовскую сторону. Был дождь, но уже на другом берегу я почувствовал себя в безопасности и стал искать литовских пограничников, чтобы попросить убежища. Заходил к местным жителям в дома и в итоге вышел на пограничников. Так началась моя жизнь в эмиграции.

В Литве Денису удалось податься на международную защиту, белорусские фонды помогли бывшему политзаключённому финансами на первое время и лечением. Вскоре белорус нашёл работу в Вильнюсе: начинал на автомойке, после его пригласили работать в итальянский ресторан.

В 2022 году Денис начал писать книгу про белорусскую колонию, но не закончил. В Литве он обзавёлся семьей.

— Из ресторана пришлось уволиться, и я пошёл работать на стройку. В тёплый период там можно заработать больше. Казалось бы, прошло два года после моего бегства из Беларуси, но ситуация с политзаключёнными не улучшилась. Террор продолжается, и мы должны об этом говорить. Поэтому спустя время я и решил напомнить всем свою историю.

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