закрыть
21 сентября 2023, четверг, 10:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Нельзя ждать - надо действовать»: Как белорус переплыл Неман, чтобы сбежать в Литву

  • 21.09.2023, 10:45
«Нельзя ждать - надо действовать»: Как белорус переплыл Неман, чтобы сбежать в Литву

Бывший политзаключенный рассказал, как изменилась его жизнь спустя два года на свободе.

Денис Демух был задержан в октябре 2020 года после «Марша освобождения политзаключённых» в Минске. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. До приговора Денис побывал в тюрьмах Минска и Жодино, а досиживал свой срок в витебской колонии. Белорус освободился и бежал в Литву. Чтобы попасть в соседнюю страну, парню пришлось переплывать Неман. MOST записал историю белоруса.

Дениса задержали 4 октября 2020 года после «Марша освобождения политзаключённых». После отбытия 13 суток административного ареста на свободу парня не отпустили. Его обвинили по ст. 342 УК («Участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок») за события того дня. Тогда люди пошли к стенам ЦИП на улице Окрестина и начали клеить на них фотографии людей, убитых силовиками Лукашенко во время протестов, а также бело-красно-белые флажки. Денис подсадил повыше парня, который заклеил камеру видеонаблюдения. За это Дениса приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии.

27 декабря 2021 года Денис вышел на свободу из исправительной колонии № 3 в Витебске. В заключении парень находился почти 15 месяцев. Через полгода после освобождения для бывшего политзаключённого возникла угроза нового ареста, и на этот раз Денису грозило в 10 раз больше, чем он уже провёл за решёткой. В мае 2021 года парню пришлось срочно покинуть Беларусь.

— Нужно было убегать из страны, чтобы не загреметь в очередной раз в тюрьму. Предложили быстрый вариант по Неману — и в Литву. Дали неделю, но потом оказалось, что нельзя ждать и надо действовать. Я умел плавать — есть разряд по плаванию. Так и поплыл. Думал, что быстрее справлюсь, но на всё про всё ушло около часа. Течение меня несло на литовскую сторону. Был дождь, но уже на другом берегу я почувствовал себя в безопасности и стал искать литовских пограничников, чтобы попросить убежища. Заходил к местным жителям в дома и в итоге вышел на пограничников. Так началась моя жизнь в эмиграции.

В Литве Денису удалось податься на международную защиту, белорусские фонды помогли бывшему политзаключённому финансами на первое время и лечением. Вскоре белорус нашёл работу в Вильнюсе: начинал на автомойке, после его пригласили работать в итальянский ресторан.

В 2022 году Денис начал писать книгу про белорусскую колонию, но не закончил. В Литве он обзавёлся семьей.

— Из ресторана пришлось уволиться, и я пошёл работать на стройку. В тёплый период там можно заработать больше. Казалось бы, прошло два года после моего бегства из Беларуси, но ситуация с политзаключёнными не улучшилась. Террор продолжается, и мы должны об этом говорить. Поэтому спустя время я и решил напомнить всем свою историю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер