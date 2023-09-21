Снаряды не разрываются: россияне бунтуют из-за «истерических контратак» под Бахмутом 1 21.09.2023, 11:42

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Оккупанты не в состоянии выполнить замыслы командования в районе Андреевки и Клещеевки.

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции под Бахмутом, а русские оккупанты в этом районе все больше жалуются на нехватку ресурсов и «истерические» попытки своего командования вернуть утраченные позиции в районе Андреевки и Клещеевки. Об этом идет речь в новой аналитической справке от Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 20 сентября украинские войска продолжили наступательные действия в районе Бахмута и на западе Запорожской области. В Генштабе ВСУ подтвердили, что на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области)

ВСУ также наступали и нанесли значительные потери в живой силе и технике РФ. Также Генштаб ВСУ сообщил о наступательных операциях на Бахмутском направлении ‒ ровно там, где украинские военные закрепились и закрепляются на новых рубежах.

Согласно оценке аналитиков Министерства обороны Великобритании, украинские силы закрепили свои позиции в Клещеевке (7 километров к юго-западу от Бахмута) и Андреевке (10 километров к юго-западу от Бахмута), а переброска российских подразделений десантников из Бахмута на Запорожское направление ослабила российскую оборону на этом участке.

Российские военнослужащие и «военкоры» жалуются, что военное командование РФ приказывает оккупантам осуществлять «непродуманные и необеспеченные» контратаки на южном фланге Бахмута ‒ для того, чтобы срочно восстановить утраченные позиции.

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