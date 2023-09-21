Ученые назвали необычное свойство меда 21.09.2023, 18:56

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Чем он полезен.

Как оказалось, мед может помочь при проблемах со сном.

Испанские ученые выяснили это в ходе экспериментов с группой добровольцев. На протяжении 3 месяцев семьсот испытуемых принимали на ночь по ложке меда. Когда эксперимент закончился, то 650 из них рассказали, что их сон стал более крепким. Оставшиеся пятьдесят человек выбыли во время исследования, так как они опасались набрать лишний вес.

Свойство меда улучшать сон объясняется тем, что зачастую люди просыпаются среди ночи из-за дефицита гликогена. Это полисахарид, который помогает организму выводить «гормоны стресса» – адреналин и кортизол. При этом в меде гликогена содержится достаточно, чтобы восполнить его нехватку и улучшить сон.

Мед с древних времен известен целебными свойствами. Его часто принимают при простуде, насморке, сердечных болях и проблемах с пищеварением. Считается, что данный продукт укрепляет иммунитет.

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