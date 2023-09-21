Американские дипломаты отказались общаться с Лавровым на Генассамблее ООН 3 21.09.2023, 19:24

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Также главу МИД РФ проигнорировали британские дипломаты.

Американские дипломаты не станут разговаривать с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит РБК, стороны не планировали подобных контактов.

Также представитель МИД сообщила об отсутствии контактов с Великобританией и другими странами НАТО. В графике Лаврова есть встречи с представителями стран Азии, Латинской Америки, Африки, а также с дружественными странами и международными организациями.

Сам Лавров пошутил на эту тему на встрече с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтомя. В ответ на вопрос о состоянии дел Лавров сказал: «Все хорошо, только от изоляции страдаем». Однако по словам Марии Захаровой, генеральный секретарь ЛАГ, Ахмед Абу аль-Гейт, отметил, что «в российскую переговорную стоит очередь».

Ранее четверо российских чиновников, связанных с дипломатией, рассказывали The Moscow Times, что в Кремле все же обеспокоены возможной дипломатической изоляцией. Так власти отреагировали на сентябрьскую конференцию в Саудовской Аравии, где более 40 стран без России обсуждали мирное урегулирование в Украине. Украина пытается нащупать новую тактику — подключить к диалогу страны Глобального Юга, одновременно дипломатически изолировав Россию, пояснил The Moscow Times действующий российский дипломат.

В марте зампред Совбеза Дмитрий Медведев констатировал, что Россия оказалась в абсолютной изоляции и без союзников после того, как развязала войну в Украине. «Сейчас впервые, ну во всяком случае лет за 150, мы в одиночестве», — сказал бывший российский президент.

В ноябре 2022 года стало известно, что Евросоюз готовит новую долгосрочную стратегию отношений с Россией, в которой ключевым принципом будет обозначена «изоляция» РФ. «Возвращение к нормальным отношениям с Россией невозможно» до тех пор, пока она нарушает международное право, подчеркивается в стратегии.

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