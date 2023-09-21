Глава МИД Беларуси выпал из реальности 6 21.09.2023, 21:08

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Сергей Алейник не знает, что режим Лукашенко является пособником агрессии РФ против Украины.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник назвал «полным абсурдом» обвинения режим Лукашенко в помощи агрессии в связи с войной в Украине. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, передает БелТА.

«Полным абсурдом выглядят обвинения Беларуси в «пособничестве агрессии». Напоминаю, что в прошлом году на территории нашей страны прошли три раунда российско-украинских мирных переговоров», — сказал министр.

В сентябре Европарламент принял резолюцию, в которой осудил участие режима Лукашенко в войне России против Украины, в разжигании ненависти, дезинформации и пропаганде, «перекликающейся с воинственной риторикой Москвы».

С территории Беларуси Россией были выпущены сотни ракет по Украине. В начале полномасштабной войны оккупанты из РФ через территорию Беларуси колонами и при поддержке авиации шли на Киев.

Европарламент призвал Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко, сказано в тексте резолюции, подписанной в Страсбурге.

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