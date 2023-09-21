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Глава МИД Беларуси выпал из реальности

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  • 21.09.2023, 21:08
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Глава МИД Беларуси выпал из реальности

Сергей Алейник не знает, что режим Лукашенко является пособником агрессии РФ против Украины.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник назвал «полным абсурдом» обвинения режим Лукашенко в помощи агрессии в связи с войной в Украине. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, передает БелТА.

«Полным абсурдом выглядят обвинения Беларуси в «пособничестве агрессии». Напоминаю, что в прошлом году на территории нашей страны прошли три раунда российско-украинских мирных переговоров», — сказал министр.

В сентябре Европарламент принял резолюцию, в которой осудил участие режима Лукашенко в войне России против Украины, в разжигании ненависти, дезинформации и пропаганде, «перекликающейся с воинственной риторикой Москвы».

С территории Беларуси Россией были выпущены сотни ракет по Украине. В начале полномасштабной войны оккупанты из РФ через территорию Беларуси колонами и при поддержке авиации шли на Киев.

Европарламент призвал Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко, сказано в тексте резолюции, подписанной в Страсбурге.

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