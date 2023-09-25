Вместо ресторана высокой кухни в Минске, который открывали блогеры, будет кебабная

Вместо ресторана высокой кухни в Минске, который открывали блогеры, будет кебабная10
- 25.09.2023, 8:35
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В начале июля ресторан был закрыт по техническим причинам.
Стало известно, что на проспекте Победителей, 5, где с января по июль работал ресторан высокой грузинской кухни Gruzin bistro, откроется кебабная Papa Doner, пишет CityDog.
Если помните, Gruzin bistro, в котором обещали создавать шедевры высокой грузинской кухни, открыли в Минске на проспекте Победителей, 5 в конце января 2023 года. На открытие собрали минских блогеров.
В начале июля ресторан был закрыт по техническим причинам, но владельцы утверждали, что это временно.
Однако, судя по фотографиям минчан, на этом месте скоро заработает кебабная Papa Doner.