Украинские бойцы денацифицировали 205-ю бригаду ВС РФ 26.09.2023, 4:21

Видео.

Бойцы сводного отряда СБУ и Сил Обороны Украины показали новую видеозапись, на которой сняты фрагменты уничтожения оккупантов из 205-й бригады армии РФ на днепровских островах в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ.

«Дополнительные кадры спецоперации по денацификации 205-й бригады ВС РФ на островах Днепра сводным отрядом СБУ Крыма и Силами обороны Украины», - говорится в комментарии к видео.

Напомним, что оккупанты из 205-й бригады ВС РФ оказались в ловушке, были брошены командирами, поэтому значительное количество захватчиков было ликвидировано.

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