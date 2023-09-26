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Как легко проверить молоко на свежесть

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  • 26.09.2023, 18:35
  • 2,706
Как легко проверить молоко на свежесть

Простой кулинарный лайфхак.

Проверить молоко на свежесть в домашних условиях можно с помощью соды. Об этом простом кулинарном лайфхаке на своем канале в YouTube рассказала украинский кулинарный блогер Татьяна Широкоступ.

«Налейте в стакан 50 мл молока, добавьте четверть чайной ложки соды и перемешайте. Если появилась пена или пузыри, значит, в молоке чрезмерное количество кислоты, что свидетельствует о его несвежести», – отметила автор.

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