Как легко проверить молоко на свежесть 5 26.09.2023, 18:35

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Простой кулинарный лайфхак.

Проверить молоко на свежесть в домашних условиях можно с помощью соды. Об этом простом кулинарном лайфхаке на своем канале в YouTube рассказала украинский кулинарный блогер Татьяна Широкоступ.

«Налейте в стакан 50 мл молока, добавьте четверть чайной ложки соды и перемешайте. Если появилась пена или пузыри, значит, в молоке чрезмерное количество кислоты, что свидетельствует о его несвежести», – отметила автор.

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