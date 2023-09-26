Белорусский кубинец через суд отстоял право остаться в Литве 1 26.09.2023, 21:07

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Роберто Касануэва

Его хотели депортировать на Кубу.

Литовский суд подтвердил право кубинца Роберто Касануэвы остаться в стране.

Касануэва, который прожил в Беларуси почти 30 лет, был задержан в 2020 году на одном из маршей протеста. Год он провел на Окрестина, ожидая депортации на Кубу через Россию.

После этого он приехал по гуманитарной визе в Литву, где попросил политического убежища. Литовский департамент миграции через год отказал кубинцу в выдаче вида на жительство, решив, что на родине ему ничего не угрожает.

Касануэва обжаловал это решение в суде, который принял его сторону.

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