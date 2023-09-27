В древних руинах в Турции нашли таблички на неизвестном языке 27.09.2023, 4:58

На нем говорила группа людей в Хеттской империи.

Ученые обнаружили на клинописных табличках, найденных в Турции, надписи, сделанные на неизвестном языке, на котором никто не говорил уже сотни лет. Его обнаружили в Хаттуше, археологическом памятнике на северо-востоке Турции, который когда-то служил столицей Хеттской империи, сообщает IFLScience.

В 1986 году город был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, благодаря своей впечатляющей архитектуре и произведениям искусства, которые отлично сохранились.

Хетты – это группа древних индоевропейцев, которые мигрировали в Анатолию и создали одну из самых грозных империй позднего бронзового века. Хетты были известны тем, что документировали свои законы и сражения на глиняных табличках. С 1980-х годов археологи обнаружили в Хаттуше более 30 тысяч глиняных табличек с клинописью. Большинство их них были написаны на хеттском, но недавние исследования показали, что некоторые были написаны на ранее неизвестном языке.

Поскольку язык только открыли, ученым все еще предстоит определить значение его слов. Но предположительно, на нем говорили жители Калашмы, области на северо-западной окраине империи. Особенности языка также имеют явное сходство с лувийским языком, который широко использовался в Хеттской империи.

Исследователи предполагают, что табличка описывала древний культурный ритуал, который проводили в Калашме.

Хотя этот язык необычен, он явно связан с индоевропейскими языками, семьей языков, на которых до сих пор говорят в подавляющем большинстве стран Европы, а также на Иранском нагорье и северной Индии.

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