В Ирландии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина 1 27.09.2023, 21:38

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Задержание судна было чрезвычайно сложной военной операцией.

Полиция Ирландии изъяла более 2,2 тонны кокаина из сухогруза, задержанного возле города Корка. Телерадиокомпания RTE сообщает, что это самая большая в истории страны партия изъятых наркотиков.

Помощник комиссара Джастин Келли сообщил, что наркотики происходят из американских кокаиновых картелей: организованные преступные группировки в Ирландии, Великобритании и других странах Европы объединились для распределения наркотиков.

Командующий военно-морским флотом Ирландской военно-морской службы сообщил, что задержание судна было чрезвычайно сложной военной операцией, а конфискация судна осложнялась плохой погодой и попыткой предусмотреть действия преступных группировок.

Сообщается, что военно-морская служба произвела предупредительные выстрелы во время операции, поскольку торговое судно отказалось выполнять инструкции.

Командующий добавил: если бы погода была лучше, они смогли бы высадить абордажную группу, но пришлось вызвать соединения армейских рейнджеров, которые быстро поднялись на борт корабля.

Корабль имеет длину 190 метров и очень высокий борт, поэтому было бы очень тяжело попасть на него.

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