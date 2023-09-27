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В Ирландии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

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  • 27.09.2023, 21:38
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В Ирландии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Задержание судна было чрезвычайно сложной военной операцией.

Полиция Ирландии изъяла более 2,2 тонны кокаина из сухогруза, задержанного возле города Корка. Телерадиокомпания RTE сообщает, что это самая большая в истории страны партия изъятых наркотиков.

Помощник комиссара Джастин Келли сообщил, что наркотики происходят из американских кокаиновых картелей: организованные преступные группировки в Ирландии, Великобритании и других странах Европы объединились для распределения наркотиков.

Командующий военно-морским флотом Ирландской военно-морской службы сообщил, что задержание судна было чрезвычайно сложной военной операцией, а конфискация судна осложнялась плохой погодой и попыткой предусмотреть действия преступных группировок.

Сообщается, что военно-морская служба произвела предупредительные выстрелы во время операции, поскольку торговое судно отказалось выполнять инструкции.

Командующий добавил: если бы погода была лучше, они смогли бы высадить абордажную группу, но пришлось вызвать соединения армейских рейнджеров, которые быстро поднялись на борт корабля.

Корабль имеет длину 190 метров и очень высокий борт, поэтому было бы очень тяжело попасть на него.

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