Бывшему руководителю новополоцких силовиков дали штраф за нетрезвое вождение 8 27.09.2023, 21:51

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Владимир Дубровский

Также его лишили на 5 лет права управлять транспортными средствами.

Бывшего главу Новополоцкого ГОВД Владимира Дубровского оштрафовали на 7400 рублей за то, что ехал за рулем нетрезвый. Также его лишили на 5 лет права управлять транспортными средствами.

7 августа Владимира Дубровского задержали на 54-м километре автодороги Р-46 в Полоцком районе в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отказался проходить освидетельствование и был оштрафован заместителем начальника ОГАИ на 7400 рублей.

Три недели назад бывший высокопоставленный силовик попытался обжаловать решение ГАИ, настаивая на том, что в автомобиле он был пассажиром, а не водителем. Возмущал его также факт «незаконного» задержания. Судью, однако, эти аргументы не убедили и прежнее решение осталось в силе.

10 августа Дубровского еще судили по ст. 24.3 — неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. По этому делу решение еще не опубликовано.

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