МАРТ считает, что белорусам не нравятся польские яблоки 10 27.09.2023, 22:39

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В импорте польских яблок нет необходимости, покупатель с удовольствием приобретает отечественную продукцию. Об этом в пресс-центре БелТА заявила представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Татьяна Краснюк.

«Доля отечественных товаров в Беларуси составляет 56% и постоянно растет. Белорусские яблоки востребованы у населения. Наши крупные фермеры выращивают различные сорта яблок, поставляют их на прилавки магазинов и имеют все необходимые условия для сохранности плодов. В связи с этим закупку аналогичной продукции за пределами страны можно считать нецелесообразной», — цитирует Татьяну Краснюк БелТА.

Она добавила, что польские яблоки завозятся в Беларусь с 1 по 30 июля, при этом поставки уменьшаются. «В целом сейчас в этом нет необходимости. Покупатель с удовольствием покупает белорусские яблоки», — подчеркнула она.

По словам Татьяны Краснюк, по яблокам фиксируется большой прогресс.

«По данным за январь—июль, в магазинах реализовано 55,6% яблок отечественного производства. Доля белорусских яблок возросла на 19,2%, а их продажа увеличилась на 17%. Кроме того, за первое полугодие импорт яблок в страну сократился на 38%», — сказала Татьяна Краснюк.

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