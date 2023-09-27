закрыть
28 сентября 2023, четверг, 0:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МАРТ считает, что белорусам не нравятся польские яблоки

10
  • 27.09.2023, 22:39
  • 2,586
МАРТ считает, что белорусам не нравятся польские яблоки

Напишите свое мнение в комментариях.

В импорте польских яблок нет необходимости, покупатель с удовольствием приобретает отечественную продукцию. Об этом в пресс-центре БелТА заявила представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Татьяна Краснюк.

«Доля отечественных товаров в Беларуси составляет 56% и постоянно растет. Белорусские яблоки востребованы у населения. Наши крупные фермеры выращивают различные сорта яблок, поставляют их на прилавки магазинов и имеют все необходимые условия для сохранности плодов. В связи с этим закупку аналогичной продукции за пределами страны можно считать нецелесообразной», — цитирует Татьяну Краснюк БелТА.

Она добавила, что польские яблоки завозятся в Беларусь с 1 по 30 июля, при этом поставки уменьшаются. «В целом сейчас в этом нет необходимости. Покупатель с удовольствием покупает белорусские яблоки», — подчеркнула она.

По словам Татьяны Краснюк, по яблокам фиксируется большой прогресс.

«По данным за январь—июль, в магазинах реализовано 55,6% яблок отечественного производства. Доля белорусских яблок возросла на 19,2%, а их продажа увеличилась на 17%. Кроме того, за первое полугодие импорт яблок в страну сократился на 38%», — сказала Татьяна Краснюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер