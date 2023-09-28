В озере под Сморгонью утонул автомобиль 28.09.2023, 1:11

Хозяин забыл поставить его на ручник.

Сегодня, 27 сентября, на озере Белом под Сморгонью утонул автомобиль Ford. Машина сама скатилась в воду. Со слов водителя, он забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, пишет телеграм-канал «Сморгонь привет».

Хозяин позвонил спасателям. Те приехали и достали авто с привлечением водолаза. Машину вытянули тросом, который зацепили за лебедку машины МЧС.

Машина лежала на глубине восьми метров и в 15 метрах от берега.

Судя по фото, у минивэна разбились почти все стекла. Обошлось без пострадавших.

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