Шевченко рассказал, чем сможет быть полезен Зеленскому в качестве советника
- 28.09.2023, 2:32
Обладатель «Золотого мяча» будет заниматься спортом.
Обладатель «Золотого мяча», украинский футболист и тренер Андрей Шевченко 27 сентября в Facebook рассказал, чем планирует заниматься в качестве советника президента Украины Владимира Зеленского.
Шевченко уточнил, что он назначен внештатным советником президента Украины по вопросам спорта.
«Учитывая свой опыт, я вижу себя полезным в процессе переговоров по организации международных спортивных мероприятий с участием Украины и созданию новых событий для поддержки Украины. Позиция внештатного советника — продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу как амбассадор фандрейзинговой платформы United24», – сообщил он.
Шевченко напомнил, что вместе с командой United24 привлек миллионы долларов для помощи Украине и участвовал в проведении ряда благотворительных акций, среди которых Game4Ukraine - большой футбольный матч на стадионе «Стэмфорд-Бридж» в Лондоне, в котором приняли участие мировые звезды футбола.
«Самое главное, мы привлекли много внимания к Украине, которое сегодня нам очень нужно. Сейчас начата подготовка ко второму футбольному благотворительному матчу», – отметил амбассадор United24, не уточнив подробностей.
Он заявил, что считает необходимым использовать все возможности и ресурсы во время полномасштабной войны, чтобы голос Украины звучал на мировой арене.
«Мы должны делать все, чтобы поощрять людей поддерживать Украину, а я, как и раньше, сделаю все для этого», – подытожил советник Зеленского.