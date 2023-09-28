Шевченко рассказал, чем сможет быть полезен Зеленскому в качестве советника 28.09.2023, 2:32

Андрей Шевченко

Обладатель «Золотого мяча» будет заниматься спортом.

Обладатель «Золотого мяча», украинский футболист и тренер Андрей Шевченко 27 сентября в Facebook рассказал, чем планирует заниматься в качестве советника президента Украины Владимира Зеленского.

Шевченко уточнил, что он назначен внештатным советником президента Украины по вопросам спорта.

«Учитывая свой опыт, я вижу себя полезным в процессе переговоров по организации международных спортивных мероприятий с участием Украины и созданию новых событий для поддержки Украины. Позиция внештатного советника — продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу как амбассадор фандрейзинговой платформы United24», – сообщил он.

Шевченко напомнил, что вместе с командой United24 привлек миллионы долларов для помощи Украине и участвовал в проведении ряда благотворительных акций, среди которых Game4Ukraine - большой футбольный матч на стадионе «Стэмфорд-Бридж» в Лондоне, в котором приняли участие мировые звезды футбола.

«Самое главное, мы привлекли много внимания к Украине, которое сегодня нам очень нужно. Сейчас начата подготовка ко второму футбольному благотворительному матчу», – отметил амбассадор United24, не уточнив подробностей.

Он заявил, что считает необходимым использовать все возможности и ресурсы во время полномасштабной войны, чтобы голос Украины звучал на мировой арене.

«Мы должны делать все, чтобы поощрять людей поддерживать Украину, а я, как и раньше, сделаю все для этого», – подытожил советник Зеленского.

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