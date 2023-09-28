СМИ: Герасимов готовит «шаг доброй воли» в Токмаке 28.09.2023, 8:08

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Валерий Герасимов

Войска РФ опасаются «страшного разгрома».

В СМИ начала появляться информация о готовности российской армии покинуть город Токмак на Запорожском направлении. Успехи украинской армии на Запорожском направлении нервируют кремлевскую пропаганду.

Некоторые Z-каналы начали анонсировать скорое отступление российской армии из города Токмака, передает Диалог.UA.

Пропагандистские ресурсы уверяют, что глава российского Генштаба Валерий Герасимов якобы задумывается об оставлении Токмака в связи с прорывом ВСУ фронта в районе Работино.

«Герасимов думает отдать украинским войскам Токмак, чтобы не было «страшного разгрома». По данным двух наших источников в Генштабе, такую возможность Герасимов начал рассматривать сразу после того, как противник добился успеха в районе Работино… «Валерий Васильевич хочет поберечь войска для обороны Мелитополя и Бердянска. И предупреждает, что, если сильно цепляться за Токмак, на Запорожском направлении нашу армию может ждать страшный разгром. По-настоящему страшный, - пояснил один из наших собеседников», - пишет российский Z-канал.

Отметим, что на данный момент никакого подтверждения озвученной информации нет.

Наоборот, командование ВС РФ стягивает все доступные резервы в место прорыва ВСУ, пытаясь сдержать движение украинской армии вперед. Там идут ожесточенные бои за каждый метр земли.

Также стоит отметить, что Токмак является стратегическим городом на Южном фронте. Через него проходит железнодорожная ветка, которая критически важна для снабжения оккупационной армии РФ в Запорожской и Херсонской областях. Удерживать сухопутный коридор в Крым без нее практически невозможно.

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