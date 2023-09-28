закрыть
28 сентября 2023, четверг, 8:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Румыния обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

  • 28.09.2023, 8:21
  • 1,050
Румыния обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

С официальным заявлением выступила глава румынского МИД.

Война России против Украины уже непосредственно затронула Румынию, что является серьезной проблемой и составляет угрозу для ее граждан.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску во время конференции «Выиграть войну, выиграть мир». Ее слова цитирует «Голос Америки».

В частности, она напомнила, что на территории ее страны нашли обломки беспилотника, который Россия использовала для обстрела украинских портов на Дунае. По ее словам, это свидетельствует о том, что «война затронула Румынию и угрожает ее гражданам».

«Это нарушение нашего воздушного пространства. Правительство Румынии решительно осудило все атаки россии на гражданскую инфраструктуру Украины, на невинных людей в сотне метров от румынской границы», — отметила Одобеску.

По ее словам, то что Россия делает в регионе является возмутительным и это существенно ухудшает ситуацию с безопасностью. Вместе с тем, она подчеркнула важность оказания поддержки Украине.

«Украинцы не только защищают свою страну, они также защищают нас, нашу безопасность, нашу свободу, потому что то, что РФ делает в этой незаконной, жестокой, неоправданной войне, угрожает и другим», — добавила министр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер