Румыния обвинила Россию в нарушении воздушного пространства 28.09.2023, 8:21

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С официальным заявлением выступила глава румынского МИД.

Война России против Украины уже непосредственно затронула Румынию, что является серьезной проблемой и составляет угрозу для ее граждан.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску во время конференции «Выиграть войну, выиграть мир». Ее слова цитирует «Голос Америки».

В частности, она напомнила, что на территории ее страны нашли обломки беспилотника, который Россия использовала для обстрела украинских портов на Дунае. По ее словам, это свидетельствует о том, что «война затронула Румынию и угрожает ее гражданам».

«Это нарушение нашего воздушного пространства. Правительство Румынии решительно осудило все атаки россии на гражданскую инфраструктуру Украины, на невинных людей в сотне метров от румынской границы», — отметила Одобеску.

По ее словам, то что Россия делает в регионе является возмутительным и это существенно ухудшает ситуацию с безопасностью. Вместе с тем, она подчеркнула важность оказания поддержки Украине.

«Украинцы не только защищают свою страну, они также защищают нас, нашу безопасность, нашу свободу, потому что то, что РФ делает в этой незаконной, жестокой, неоправданной войне, угрожает и другим», — добавила министр.

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