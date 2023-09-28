Подоляк: У оккупантов в Крыму нарастает паника 28.09.2023, 8:43

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Михаил Подоляк

Фото: AFP

Украина взяла полуостров под ключевой огневой контроль.

Украина постепенно берет оккупированный Крым под ключевой огневой контроль, поэтому на полуострове и дальше будут усиливаться панические настроения.

Об этом во время телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

Он отметил, что РФ «пожизненно находится в панических настроениях», поэтому они угрожают всему миру.

«Чтобы компенсировать свои панические настроения, они всегда говорят о том, что мы сейчас куда-то зайдем, что-то будем делать и так далее. И эти панические настроения в Крыму будут постепенно развиваться», - сказал он.

Для этого нужно увеличить интенсивность огневого воздействия на остров, считает Подоляк.

«Крым постепенно берется под ключевой огневой контроль со стороны Украины», - сказал он.

По его словам, россияне уже понимают, что воздушное пространство Крыма уже не так мощно контролируется, так что им приходится жить в ожидании атак.

Подоляк добавил, что перерезание ключевого направления обеспечения российской оккупационной группировки является одной из стратегических задач для Украины.

Атаки на Крым

В последнее время взрывы в Крыму участились. Нередко под ударом оказываются именно системы ПВО. Например, 14 сентября взрывы прогремели в Евпатории - там была уничтожена система С-400 «Триумф», которая стоит 1,2 млрд долларов.

Newsweek отмечали, что ВСУ «уничтожают вдребезги» российские С-400, что является большой потерей для армии оккупанта. А аналитики ISW отмечали, что, учитывая регулярные взрывы в Крыму, у РФ есть проблемы с ПВО.

А 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

По данным украинской стороны, ликвидировано 34 офицера, в том числе командующего Черноморским флотом России вице-адмирал Виктора Соколова. Еще 105 окупантов получили ранения, штабное здание восстановлению не подлежит.

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