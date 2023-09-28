Фельштинский: Путин фактически отстранен от власти 5 28.09.2023, 8:53

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Юрий Фельштинский

Фото: Charter97.org

Эксперт раскрыл, кто на самом деле управляет Россией.

24 июня текущего года, когда главарь ЧВК «Вагнер» Пригожин объявил о походе 25 тысяч наемников на Москву, «Путин был отстранен от власти» , но затем его формально вернули по условиям внутрироссийской «игры».

Такую точку зрения озвучил американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский в интервью журналистке Алесе Бацман.

«Я считаю, что 24 июня этого года в России Путин был отстранен от власти. То, что мы знаем как поход Пригожина на Москву, мятеж Пригожина, как угодно можно называть. Я считаю, что в этот день Путин был отстранен от власти. По условиям игры, внутренней игры российского руководства, он (затем- ред.) формально был возвращен. Я не очень понимаю, как изменилось соотношение сил внутри той группы людей, которая управляет Россией», - заявил собеседник.

По его мнению, Россией руководит ФСБ.

«Я считаю, что Россией управляет ФСБ как корпорация, как ведомство. Это абсолютно конкретные люди, конкретные структуры, есть коллегия ФСБ, которая состоит из конкретных людей. Это своеобразное политбюро ФСБ. Есть Бортников во главе ФСБ, есть Патрушев, бывший руководитель, есть Путин, он, собственно, тоже принимает участие в управлении государством», - сказал историк.

Фельштинский также заявил, что бунт Пригожина - это результат конфликта между Кремлем и ФСБ.

«Это был конфликт между Путиным и Бортниковым, Патрушевым, коллегией ФСБ. В результате этого конфликта Путин 24 числа потерял власть, покинул Москву. Потом Путина формально вернули в Кремль, устранили Пригожина, потому что он стал неудобен для всех», - добавил аналитик.

По словам историка, в результате всех этих событий произошло одно очевидное изменение в российской политике - «резкое исчезновение ядерной риторики из Telegram-канала Медведева».

Это может свидетельствовать об отказе ФСБ от плана ядерного удара по Европе.

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