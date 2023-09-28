В Житковичском районе продают имущество бывшей ракетной части 1 28.09.2023, 9:51

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В прошлом году там впервые за долгое время начала фиксироваться активность.

В районе деревни Черетянка Житковичского района продаются ангары бывшей воинской части ракетных войск стратегического назначения. В 2022 году здесь впервые за долгое время начала фиксироваться активность, пишет «Флагшток».

На электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи выставлены на продажу два ангара, находящиеся в собственности ОАО «Житковичский моторостроительный завод». Начальная цена торгов за два ангара площадью 81,3 и 93,9 кв м составляет 5,6 тыс. BYN. Потенциальный покупатель сможет использовать здания для специализированных складов, торговых баз, а также для производственного назначения или автомобильного транспорта.

ОАО «Житковичский моторостроительный завод» был образован в 1980 году на базе бывшей бывшей военной зенитно-ракетной части. Рядом с предприятием размещались пусковые установки 369-го ракетного полка стратегического назначения. В 1994 году полк был снят с боевого дежурства, а его вооружение было передислоцировано в Российскую Федерацию.

В 2022 году на территории бывшей воинской части было замечено проведение строительных работ. По космическим снимкам можно установить произведенный снос малоэтажных построек бывшей воинской части. Характер производимых изменений не дает повода утверждать о восстановлении бывшего военного городка.

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